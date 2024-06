Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

IcoMoon har genereret ikonpakker siden den blev udgivet i november 2011. Det var det første værktøj, der gjorde det muligt at generere brugerdefinerede ikonskrifttyper. I dag er IcoMoons muligheder udvidet langt ud over ikonskrifttyper. IcoMoon stræber efter at bygge og levere det bedste ikonografi- og ikonstyringsværktøj til perfektionister. IcoMoons ikonbibliotek indeholder nogle af de bedste ikonsæt derude. Alle disse ikoner er håndlavede og pixelmonterede. IcoMoon-appen lader dig bygge og bruge dine egne ikonpakker i mange forskellige formater, herunder SVG, Polymer, PDF, XAML, CSH, ikonskrifttype med ligaturer eller gode gamle PNG/CSS-sprites.

Websted: icomoon.io

