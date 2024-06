House of Pitch giver dig mulighed for at pitche investorer, teknologijournalister og startup-stiftere. Hver gang du pitcher, modtager du et klart ja eller nej svar. Vi er den eneste kolde opsøgende platform med 100 % svarprocent.

Websted: houseofpitch.app

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med House of Pitch. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.