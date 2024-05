Hiver er en kraftfuld kommunikations- og samarbejdsplatform, der hjælper organisationer, der bruger Google Workspace, med at engagere sig meningsfuldt med deres kunder, medarbejdere og leverandører. Teams, der bruger Hiver, kan effektivt administrere multikanalkommunikation, levere selvbetjening, automatisere gryntarbejde, integrere med deres yndlingsapps, sikre SLA-overholdelse og få realtidsindsigt i ydeevne for at skabe bedre forretningsresultater. Uden at forlade Gmail, nogensinde. Hivers brugervenlighed, nul læringskurve, sikkerhed og compliance i verdensklasse og 24x7 topbedømte support gør det til den pålidelige software for mere end 2000 virksomheder verden over. Blandt andre Flexport, Pluralsight, Harvard University, Appsflyer, Oxford Business Group og Upwork er drevet af Hiver.

Websted: hiverhq.com

