Happay er en første af sin slags alt-i-en integreret løsning til firmarejser, omkostnings- og betalingsstyring. Med over 7000+ kunder globalt og på tværs af brancher, løser Happay komplekse finansieringssager med præcision. Vi gør hele rejsen med rejser, udgifter og betaling til en lykke med vores færdige funktioner. Rejser 1. Sømløs integration med førende TMC'er, herunder MakeMyTrip, Thomas Cook osv. 2. Bookingoplevelse i appen, vælg pladser og madmuligheder, og bekræft billet, alt sammen inde i Happay. 3. AI hjælper med at fremvise og vælge den laveste pris, hvilket sparer tusindvis af dollars. 4. “Fare Freeze” hjælper med at låse billetten og undgå høje priser på grund af godkendelsesforsinkelser. 5. Nem at opsætte politikker og automatiseret 100% politikoverholdelse under booking. 6. Gennemsigtig et-kliks godkendelsesprocesudgifter 1. Autoregistrering af udgifter direkte fra forbrugskilden (e-mails, rejsekabiner, SMS, kreditkortudtog) 2. Unik OCR Smart Scan, der scanner og indtaster udgiftsrapporter automatisk uden nogen manuel indgriben 3. Automatiserede politiktjek og meddelelser om overtrædelser 4. Nem at konfigurere godkendelsesarbejdsgange og afvigelser til komplekse forretningsbrugssager 5. End-to-end GST-dataindsamling, rapportering og afstemning Betalinger Vores virksomhedskort er svaret på alle Corporate Payment problemer. Elsket af kunder i alle størrelser bringer vi ét samlet kort til alle medarbejderudgifter Digitalt forbrug med afstemning i realtid og gennemsigtig udgiftsstyring Digital småpengedistribution og -styring Og vi kombinerer alle disse fantastiske funktioner med vores robust bygget Analytics. Få dybdegående data i realtid om dine rejsebookinger, planlagte og ikke-planlagte rejser, overtrædelser af politikker, topforbrugere og mere med et enkelt klik. Betroet af over 7000+ kunder, inklusive premium-mærker og markedsledere, er Happay det rigtige valg til integrerede rejse-, udgifts- og betalingsløsninger. For at booke en demo, besøg https://www.happay.com/schedule-product-demo.html

