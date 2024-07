Hairgen.ai er et AI-drevet værktøj, der har til formål at revolutionere processen med at forudse resultaterne af FUE/FUT-hårtransplantationsoperationer. Brugere kan uploade et billede, og værktøjet vil generere en fotorealistisk forhåndsvisning af deres udseende efter operationen for at hjælpe med beslutningstagning. Dette kan resultere i øgede konverteringer for klinikker, øge webstedstrafikken og øge prestigen ved at bruge banebrydende teknologi. Værktøjet er designet til at være nemt at bruge; brugere uploader blot billedet af patienten, tegner det generelle område med hårtilsætning og får en fotorealistisk gengivelse på mindre end 30 sekunder. Værktøjet tilbyder også fleksibilitet med justerbar farve, hårgrænse og længde for at tilpasses patientens præferencer. Inkluderet i dets funktioner er cloud-tilgængelighed, selvbetjening, muligheden for at tillade direkte upload af patienter på klinikkens hjemmesider og muligheden for at blive integreret som en selvstændig app eller på en ekstern hjemmeside. Det betyder, at der ikke kræves specielt udstyr eller installation. Gengivelser sker hurtigt, med værktøjet tolerant over for mindre ideelle billeder til simulering. Mens simuleringer er designet til at afspejle realistiske resultater, understreger Hairgen.ai, at de genererede billeder ikke skal tolkes som en garanti, men snarere som en række potentielle visuelle resultater efter transplantation. Patienternes privatliv opretholdes strengt med data, der ikke deles med tredjeparter, og en mulighed for automatisk at slette patientdata løbende. Plus, klinikker kan udnytte værktøjet som en hvid-mærket løsning, der tilføjer tilpasning, der passer til deres unikke marketingbehov. Alt i alt er Hairgen.ai et kraftfuldt værktøj, der bruger AI-kapaciteter til at øge engagement og konverteringer for hårtransplantationsklinikker ved at give mulige visuelle resultater.

Websted: hairgen.ai

