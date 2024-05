kuller er en fintech SaaS, der hjælper restauranter med at forbedre deres marginer takket være omkostningskontrol i realtid. Vi bruger kunstig intelligens og optisk tegngenkendelse til at digitalisere dokumenter, eksportere alle data og bringe dem til restauranten i realtid. Det er så simpelt som at tage et billede af en faktura og uploade den. Vi integrerer også med flere forskellige POS, hvilket gør det endnu nemmere. Vi hjælper med at opdage restauranters P&L, marginer, prisvariationer og mange flere forretningsindsigter. Takket være kuller kan restauranter kontrollere prisvariationer og træffe bedre forretningsbeslutninger baseret på opdaterede data i realtid.

Websted: haddock.app

