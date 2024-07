Grit er et AI-værktøj, der automatiserer processen med at rette teknisk gæld i kode. Den opnår dette ved at kombinere statisk analyse med maskinlæringsteknikker for at generere pull-anmodninger, der renser kode og migrerer den til de nyeste rammer. Værktøjet giver brugerne mulighed for enten at skrive deres egne migreringer eller bruge standardmigreringer, der er tilgængelige. Ved at sætte kodemigreringer og afhængighedsopgraderinger på autopilot hjælper Grit med at spare tid og forbedre udviklerhastigheden. Det gør det muligt for højhastighedssoftwareteams at bevæge sig hurtigere ved at automatisere vedligeholdelsesopgaver, hvilket giver dem mulighed for at gennemføre migreringer op til 10 gange hurtigere end manuelle anstrengelser. Grit kan tilgås fra flere platforme, herunder GitHub, VS Code og kommandolinjen, hvilket sikrer problemfri integration i eksisterende arbejdsgange. Værktøjet er betroet af beta-kunder og har med succes genereret titusindvis af ændringer. Den underliggende teknologi i Grit er baseret på maskinlæring og statisk analyse. Værktøjet bruger mønstertilpasning til at identificere kodeområder, der kræver migrering eller oprydning. For eksempel kan den konvertere JavaScript til TypeScript, konvertere klassekomponenter til funktionelle komponenter og konvertere JavaScript til pilefunktioner. Grit understøtter også migrationer fra AngularJS til Angular. Generelt er Grit et kraftfuldt værktøj, der strømliner processen med at rette teknisk gæld og opgradere kode ved at udnytte mulighederne for maskinlæring og statisk analyse.

