Gramara er en AI-drevet grammatikkontrol, der hjælper brugere med at skrive med flydende og klarhed. Den kan bruges til at opgradere grammatik, diktion og stil og er tilgængelig på flere sprog. Gramara kan bruges til automatisk at fremhæve forkerte eller akavede ord og oversætte dårligt engelsk til mere flydende og naturlige sætninger. Det giver endda brugere mulighed for at vælge deres skrivestil og tonefald og kan oversætte rettede sætninger til deres modersmål. Gramara er gratis at bruge og tilbyder en servicevilkår og en privatlivspolitik. Det er lavet i Canada af Vectica Systems Ltd.

Websted: gramara.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Gramara. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.