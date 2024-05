GOrendezvous er en alt-i-én praksisstyringsløsning, der hjælper fagfolk i sundheds-, skønheds- og wellness-industrien med at administrere deres tidsplaner og klientfiler. * Mulighed for klienter at bekræfte deres deltagelse direkte fra SMS-påmindelser. * Automatiseret venteliste. * Adgangskodeløs online booking. * Tosproget grænseflade og support. * Kan tilpasses elektronisk kortlægning. * En søgeside for kunder for at finde en professionel i deres område. * Nem og gratis onboarding.

Websted: gorendezvous.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med GOrendezvous. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.