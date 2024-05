Google AI Test Kitchen

AI Test Kitchen er et sted, hvor folk kan opleve og give feedback på nogle af Googles nyeste AI-teknologier. Vores mål er at lære, forbedre og innovere ansvarligt på AI sammen. Alt er et igangværende arbejde og beregnet til tidlig feedback. I overensstemmelse med vores AI-principper mener vi, at ansvarlige fremskridt ikke sker isoleret. Vi skal give folk mulighed for at opleve teknologien på første hånd, så vi kan lære og forbedre den.

Websted: aitestkitchen.withgoogle.com

