Konversations-AI til små virksomheder. Svarservice som tager en besked, deler åbningstider, covid-politik, beliggenhed, madbestilling, bordbestilling og meget mere. Det virker altid for dig, er gratis for en solo virksomhedsejer og opsætningen tager kun et par minutter.

Websted: goodcall.com

