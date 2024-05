Alternativer - Good Eggs

Instacart

instacart.com

Instacart er et amerikansk firma, der driver en leverings- og afhentningsservice for dagligvarer i USA og Canada. Virksomheden tilbyder sine tjenester via en hjemmeside og mobilapp. Tjenesten giver kunderne mulighed for at bestille dagligvarer fra deltagende forhandlere, hvor indkøbene foretages af ...