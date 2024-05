Glider AI Skill Intelligence Platform, 2021 SIA-vinder for mest innovativ HR-teknologi, leverer ansættelsesløsninger, herunder virtuelle vurderinger, kodnings-/videointerviews, screen-bots og mere for at skalere ansættelse af kvalitetstalenter til virksomheder, personalefirmaer og MSP'er. Globale mærker som Intuit, PwC, Amazon og Capital One stoler på, at Glider validerer kandidatkvalitet og passer på tværs af enhver rolle i enhver branche. I gennemsnit ser kunderne en 3x placeringsrate, en 50 % reduktion i time-to-fill og en 98 % forbedring i kandidattilfredshed. For mere information, besøg Glider AI.

