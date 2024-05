Community-kurateret forside til lanceringerne, der former onchain-kulturen. På Forage opretter samfundskuratorer, kaldet "foragere", lanceringssider for projekter, de vil fremhæve. Lanceringssider kombinerer en pressemeddelelse og erindringsmynte til en slank enkelt side designet til at sprede sig som en steppebrand. Disse lanceringer er kurateret på Forage.xyz-hjemmesiden, hvor de får støtte i form af mints. Når bygherrer opretter en lanceringsside på Forage, bruger vi de seneste innovationer inden for onchain-distribution til at anbefale deres lancering til flere mennesker, der vil være på linje med deres arbejde.

Websted: forage.xyz

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Forage. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.