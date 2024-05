Flowbox er en prisvindende SaaS-virksomhed, der tilbyder en visuel marketingplatform til at hjælpe brands med at udnytte og distribuere socialt indhold gennem hele køberrejsen for at øge engagement, social proof og salg. Flowbox' hjerte ligger i, hvordan teknologi kan hjælpe brands med at generere og bruge ejet, betalt, optjent og brugergenereret indhold til en mere effektiv, konverterende og gennemsigtig markedsføring og e-handel. Gennem vores platform er vores kunder i stand til at indsamle, moderere og publicere indhold til deres hjemmeside, online shop og sociale kanaler. Flowbox blev grundlagt i 2016 og er en af ​​Europas hurtigst voksende marketingteknologivirksomheder og blev rangeret som #8 i Deloitte Sweden Technology Fast 50 2020. I 2022 fusionerede Flowbox og Photoslurp til én virksomhed, og i dag har den fælles virksomhed 70 ansatte og kontorer i Stockholm, Barcelona og Amsterdam, der betjener 850+ kunder på 40 markeder. ⭐️ Rangeret som nr. 8 på Deloittes Technology Fast 50 Sverige ⭐️ Officiel Meta Marketing Partner

Websted: getflowbox.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Flowbox. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.