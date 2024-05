First Insight tilbyder en næste generations beslutningsplatform, der gør det muligt for designere, købmænd, brand managers, købere og marketingteams at besvare de nøglespørgsmål, de står over for hver dag, ved at engagere forbrugerne med digitale undersøgelser, der er specielt designet til detailbranchen. Detailledere bruger First Insights digitale testplatform (InsightSUITE) til at muliggøre vækst ved at låse op for værdi fra deres målkunder. Vores løsning indsamler nul-party, stemme fra kundedata og kombinerer det med AI for at gøre økonomiske mål til virkelighed. Hvorfor First Insight? First Insights digitale engagementsmodul giver dig mulighed for at engagere kundeemner, forbrugere, kunder og medarbejdere via en enkel og fordybende, browserbaseret brugeroplevelse. Denne Voice of the Customer-software indsamler feedback via undersøgelsesspørgsmål, stemningsvurderinger, værdiansættelser og åbne kommentarer. Virksomheder kan tilpasse engagementet med deres eget branding, incitamenter og links, alt sammen inden for én integreret platform. Bevist, fremadrettet og effektiv: InsightSUITEs algoritmer bruger menneskelige beregnings- og Bayesianske modeller til at minimere antallet af svar, der er nødvendige for statistisk valide resultater. Denne tilgang resulterer i test, der er mere nøjagtige, billigere og hurtigere end andre forskningsmetoder. Ekspertkontosupport: First Insight Account Managers er detaileksperter. Vores teammedlemmer har de nødvendige færdigheder til at hjælpe dig med at operationalisere InsightSUITE-platformen med succes og minimere time-to-value. Analytikerdækning/godkendelser: Opført som en repræsentativ leverandør i 2022 Gartner® Market Guide for Retail Assortment Optimization Applications in Merchandising Inkluderet i Gartners 2021-udgave af .

