FinFlx gør det nemmere og mere overkommeligt for SMV'er at tilbyde bidragsbaserede pensionsordninger i overensstemmelse med lokal arbejdslovgivning. Arbejdsgivere kan lancere en pensionsordning inden for timer i stedet for uger med fuld digital medarbejderregistrering, planadministration, investeringsvalg og detaljeret rapportering. FinFlx er fremtiden for pensionsløsninger på arbejdspladsen i Mellemøsten.

Websted: finflx.com

