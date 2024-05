Findity er en udgiftsstyringsplatform, der giver partnere mulighed for at tage deres egen udgiftsstyringsløsning til markedet - som en white label-app eller via API'er. Platformen automatiserer virksomhedernes udgifter, kilometertal, underholdning og dagpenge på ét sted. Med integrationer til førende regnskabs- og lønsoftware og -kort løfter løsningen partnernes tilbud med en problemfri og fuldt kompatibel udgiftsoplevelse for deres kunder.

