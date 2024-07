FilterPixel er et AI-drevet fotoudtagnings- og redigeringsværktøj, der er tilgængeligt på både Windows- og Mac-platforme. Værktøjet automatiserer processen med at sortere billeder, identificere de bedste billeder og markere potentielle problemer, hvilket reducerer betydelig tid brugt på fotovalg. Applikationen er designet til at tage højde for forskellige fotogenrer, hvilket sikrer nøjagtige resultater uanset typen af ​​fotoshoot. Det understøtter en række formater, herunder RAW, DNG og JPG, og tillader import af flere album samtidigt, hvilket fører til yderligere effektivitet i arbejdsgangen. FilterPixel bruger kunstig intelligens til at efterligne brugerens redigeringsstil fra beskæring til eksponeringsjustering, hvilket gør det muligt for dem at oprette personlige redigeringsprofiler. Med FilterPixel kan brugere eksportere deres redigerede billeder til forskellige platforme, herunder Lightroom, Capture One og Photo Mechanic i en række forskellige formater. Værktøjet er betroet af et globalt fællesskab af fotografer for dets effektivitet i at transformere deres arbejdsgange og forbedre deres produktivitet. Softwaren garanterer privatliv og deler ikke brugerdata, hvilket sikrer overholdelse af GDPR. Det tilbyder en række support, herunder undervisningsblogs og en dedikeret helpdesk. AI tilpasser sig også for at lære brugerens fotograferingsstil og genre, og den håndterer forskellige optagelser forskelligt. Navnlig kategoriserer FilterPixels AI lignende billeder og vælger det bedste, hvilket sikrer, at der ikke går glip af et ønsket billede.

Websted: filterpixel.com

