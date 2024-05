Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Vi hjælper studerende i Latinamerika med at opgradere fra College. Med onlinekurser hjælper vi studerende med at opgradere fra universitetet, startende fra optagelserne og gennem hele deres universitetsuddannelse, indtil de dimitterer. Alle vores kurser inkluderer 24/7 interaktion med vores undervisere og lærere, hvilket gør, at 95 % af vores brugere når deres ønskescore. Vi har forberedt mere end 10.000 studerende, og i 2021 har vi allerede lavet 800.000, hvilket betyder 6X år-til-år vækst.

