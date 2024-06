Har du brug for hjælp til fakturabehandling til Microsoft Dynamics GP eller D365 Business Central? Fidesic er din go-to-løsning til AI-drevet gæld. www.fidesic.com Behandler stadig fakturaer manuelt? Fidesic gør fakturering og leverandørbetalinger smertefri! Vi hjælper virksomheder, der er... *Voksende virksomheder *Multi-location / Multi-entity / Franchises *Behov for at skalere fakturabehandling *Behov for at modernisere AP-processer *Brug af Microsoft Dynamics GP eller Business Central-funktioner: *Invoice Data Capture - 99% nøjagtig (Ikke mere manuel indtastning) *Let at opbygge godkendelsesarbejdsgange for faktura- og betalingsgodkendelse *Easy Pay - (ACH, sikker check-opfyldelse, mobil) *Leverandørportal med din branding (leverandører indsender fakturaer direkte) *Direkte integration med Business Central og Dynamics GP (Great Plains) Fidesic stræber konstant efter at give brugerne den mest pålidelige, effektive og brugervenlige kreditorautomatiseringsløsning (AP) til Dynamics GP og Business Central. Vi tror på, at ved at forenkle din fakturabehandling med en moderniseret, høj synlighed og sikker platform, kan du fokusere på store organisatoriske mål og opbygge et job, du elsker. Fidesic er designet til at arbejde med både enkelt- og multi-location virksomheder, der bruger Dynamics GP. Vi samarbejder med revisorer for at hjælpe med at reducere manuelle processer, øge produktiviteten og øge synlighed i organisationer, der har decentralt ansvar. Fidesic-teamet forstår hver virksomhed, uanset størrelse, på et personligt grundlag - og sikrer, at dine kreditorbehov (AP) bliver hørt og taget hånd om. Kundeserviceteamet er tilgængeligt via live chat, telefon eller e-mail for at give dig den nødvendige information og assistance, du har brug for for at få succes og overvinde de udfordringer, du måtte stå over for. • Self-Guided Onboarding - Gør overgangen til automatisering fejlfrit enkel. Vores supportteam er der for at guide dig gennem hele processen, når du har brug for hjælp. • Faktura OCR (Optical Character Recognition) - Fidesics OCR kombinerer software og menneskelig indtastning for at sikre, at vigtige fakturadata er så nøjagtige som muligt - med mulighed for at registrere fakturaer op til 96 % nøjagtigt. Det betyder ikke mere dataindtastning! • Multi-Location Support - Fidesic har indbygget multi-location support indbygget i dets optagelse og workflow. Fakturaer vil automatisk blive dirigeret til de udpegede lokationsgodkendere og GL-kodning. • Kundeservice - Fidesic sætter en ære i fremragende kundeservice. Teamet er tilgængeligt via live chat, telefon eller e-mail for at besvare alle dine kreditorspørgsmål, kommentarer eller bekymringer og adressere dem på en effektiv måde. • Komplet MEM-integration (multi-location) - Fidesic AP har arbejdsgange, fakturahåndtering og en import til GP, der er designet specifikt til at arbejde med Multi-Entity Management. Godkendte fakturaer vil blive opdelt i deres enkelte eller flere enheder og importeret til GP med nul dataindtastning påkrævet. • Ikke mere manuel dataindtastning - Fidesic hjælper brugerne med godkendelse og sørger for opfyldelse. Ikke mere fyld og udsendelse af fysiske papirchecks. Send ACH og papirchecks ved at vælge, hvilke fakturaer der skal betales. • Leverandørbetalingsautomatisering - Fidesic er den bedste måde at administrere hele din leverandørbetalingsproces med vores webbaserede godkendelses-workflowsystem. Løsningen vil matche, hvordan du har sat dit banksystem op i dit Dynamics GP ERP-system. Du vil være i stand til at betale leverandører fra flere bankkonti med ACH og papircheck uden at tilføje ekstra trin til din godkendelses- og betalingsproces. • Mobilfakturagodkendelse - Fidesics kreditorløsning tilbyder en kraftfuld mobilfakturagodkendelsesplatform, som du kan få adgang til hvor som helst med en internetforbindelse. Hold ikke længere tilbage med fakturagodkendelser, blot fordi du er ude af kontoret - godkend fakturaer direkte fra din e-mail med vores løsning. • Robust arbejdsgang – Fidesic's tilbyder et fleksibelt og pålideligt arbejdsflow, der ruter fakturagodkendelser automatisk, så du ikke længere skal mikro-administrere din kreditorfaktura (AP) fakturabehandling. Som Fidesic-bruger vil du have fuld indsigt i dit arbejdsflow og mulighed for at generere rapporter, der er revisionsklare. • Branchespecifikke muligheder - Fidesic's tilbyder funktioner designet med specifikke industrier i tankerne. Løsningen hjælper flere sundheds-, non-profit-, mad- og drikkevare-, gæstfriheds-, finans- og franchiseorganisationer med deres faktura- og betalingsbehandling. • Pålidelig rapportering - Fidesics løsning kan opfylde dine unikke rapporteringskrav. Du vil være i stand til at levere rapporter, der er specielt designet til at give dine donorer indsigt i, hvordan midler bliver brugt og tilpasse rapporter baseret på deres behov, alt sammen med minimal indsats. Brugere vil også kunne oprette en rapport med sikkerhedskopier af alle PDF-filer og deres tilhørende udgifter. Vi ved vigtigheden af ​​at have adgang til dit fulde revisionsspor af alle godkendelser (fakturaer og betalinger). ****Fidesic for Free**** Fidesic's tilbyder brugere en ubegrænset, gratis prøveversion af Fidesic for at udforske, hvad AP-automatisering betyder for deres organisation uden tidsbegrænsning.

Websted: fidesic.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fidesic. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.