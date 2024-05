Fetii transporterer grupper og virksomheder sammen, on-demand. Fetii er en gruppe rideshare-app, der lader både forbrugere og virksomheder bestille 15-passager varevogne on-demand. Brugere betaler ved hjælp af et QR-indtjekningssystem, der problemfrit deler betalinger mellem gruppen på tidspunktet for boarding. Ikke længere er grupper tvunget til at reservere et charterkøretøj uger i forvejen, betale minimum 5 timer for en 15 minutters tur og har ingen betalingsfleksibilitet ELLER opdele gruppen og bruge flere køretøjer...Fetii tager friktionen ud af gruppetransport .

Websted: fetii.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fetii. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.