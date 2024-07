Fermat er et skiftende kunstig intelligens-værktøj designet til at revolutionere modeindustrien. Det gør det muligt for brugere at udtænke, designe og præsentere modedesign i et accelereret tempo, hvilket i høj grad forbedrer deres kreative arbejdsgang. Fermat er også en kollaborativ tavle, der giver designere mulighed for at konvertere deres ideer til realistiske billeder. Brugeren kan konvertere deres håndlavede skitser til virkelighed ved at opnå renderinger af høj kvalitet med et enkelt klik. Værktøjet opfordrer designere til at anvende deres unikke stil ved hjælp af visuelle referencer for at bevare sammenhængen i deres kollektioner eller for at forny deres bestsellere. En væsentlig forudsat funktion er evnen til at ændre vibes, materialer og farver på modetøj på få sekunder. Det giver også mulighed for at visualisere et outfit på forskellige modeller og justere indstillinger efter behov. Fermat giver også mulighed for opskalering i høj opløsning for at forbedre udformede designs og giver mulighed for at omdanne designs til redigerbare vektorformater. Det er et vigtigt værktøj, der gør det muligt for modeskabere at omdanne deres ideer til håndgribelige prototyper, hjælper med visuelt udtryk for ideer og fremmer effektivt samarbejde mellem teams. Det er betroet og brugt af forskellige etablerede virksomheder og freelance modekonsulenter.

Websted: fermat.app

