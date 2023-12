Ads Manager er dit udgangspunkt for at køre annoncer på Facebook, Instagram, Messenger eller Audience Network. Det er et alt-i-et værktøj til at oprette annoncer, administrere hvornår og hvor de skal køre, og spore hvor godt dine kampagner klarer sig.

Websted: facebook.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Meta Ads Manager. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.