ExpertBox er ende-til-ende HIPAA-kompatibel telemedicinsoftware, der giver dig mulighed for at levere førsteklasses telemedicintjenester, automatisere din arbejdsgang, reducere administrative opgaver, gå papirløs, administrere din praksis problemfrit og opbygge langvarige relationer med dine patienter. Med ExpertBox kan du: -Administrere din tilgængelighed -Lad patienter bestille tider hos dig online 24/7 -Få patientoplysninger på forhånd -Levere virtuel pleje via HD-videoopkald -Tajle kritiske problemer på farten via chat -Administrere patientrelaterede data og dokumenter -Tag kontrol over dit personale -Send automatiske aftalepåmindelser til patienter -Send tilpassede automatiske fakturaer -Lad dine patienter underskrive serviceaftaler før aftaler -Få onlinebetalinger -Få adgang til din økonomiske historie -Samle feedback fra dine patienter

