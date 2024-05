Evercast er den første samarbejdsplatform i realtid, der er bygget til kreative annoncer. Den kombinerer videokonferencer, HD live-streaming og fuldspektret lyd i en enkelt webbaseret platform. Fordi Evercast kun kræver en computer og software for at streame, er det nemt at implementere på tværs af alle produktionsstadier, blandt store og små teams. Uanset hvor i verden de er, kan brugere sikkert streame enhver kreativ arbejdsgang (live-kameraer på sættet, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools osv.) med ultralav latency og kompromisløs kvalitet. Med funktioner, der er lavet specielt til at lette kreativt samarbejde, tilbyder Evercast en digital oplevelse, der afspejler letheden og produktiviteten for et hold, der sidder skulder-ved-skulder. Til dato er Evercast blevet brugt på hundredvis af produktioner af alle de store film-/tv-studier og OTT-udbydere - såvel som af brancheførende spilvirksomheder og reklamebureauer.

Websted: evercast.us

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Evercast. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.