eSchool News dækker uddannelsesteknologi i alle dens aspekter, fra lovgivning og retssager, til bedste praksis, til erfaringer og nye produkter. eSchool News blev første gang udgivet i marts 1998 og er en månedlig trykt og digital avis, der leverer de nyheder og informationer, der er nødvendige for at hjælpe beslutningstagere i K-20 med succes med at bruge teknologi og internettet til at transformere Nordamerikas skoler og gymnasier og nå deres uddannelsesmål.

