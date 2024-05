ERPGulf - Tilpasset ERP til Golfen, regional hosting. ERPGulf er et ERP- og CRM-system, specielt lavet til Golflandene. (Saudi-Arabien, UAE, Bahrain, Oman, Kuwait og Qatar) Det følger alle love, regler og procedurer i disse lande, især som immigrantansættelsesregler, lønbeskyttelsessystem, visumregler, familiestatus, naturalisationsregler, GCC-moms osv. ERPGulf er et af de førende systemer i regionen med hundredvis af installationer. Vi tilbyder også uddannelse og certificeringer til revisorer og revisorer i regionen. ECA (ERPGulf Certified Accountant) forbedrer karrieremulighederne for fagfolk i regionen. De fleste virksomheder, der abonnerer på implementerede andre EPJ- og CRM-systemer, står over for vanskeligheder inden for områderne arbejdslovgivning, lønbeskyttelsessystem, visumregler osv. i regionen. ERPGulf overvejer og opdaterer allerede regelændringer og opdatering i systemet. Desuden er ERPGulf det eneste ERP-system, der er hostet i de regionale datacentre. Der er regler i nogle amter, der begrænser finansielle data fra at blive hostet udenfor. Regional hosting gør også systemforbindelsen hurtigere og mere stabil. ERP Integreret med de fleste finansielle gateways i regionen som Q-Pay og Speedcash. Vi arbejder også med leveringsfirmaer som Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu for at integrere deres system og ERPGulf. 3CX, den populære callcenter-software i regionen, integreres naturligt med ERPGulf til styring af kunderelationer. ERPGulf leverer API til enhver tredjepartsapp eller -system til at trække eller skubbe data fra sin database sikkert og sikkert.

Websted: cloud.erpgulf.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ERPGulf. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.