Engageware er den eneste omfattende leverandør af kundeengagement-løsninger, der gør det muligt for virksomheder og organisationer at løse deres kunders behov ved den første interaktion. Engagewares end-to-end platform for kundeengagement er drevet af samtale og generativ AI for at automatisere svar på rutinespørgsmål, give øjeblikkelig adgang til vidensbaser og give organisationer et holistisk overblik over kunderejsen. Med købet af Aivo stoler mere end 700 organisationer i bank-, finans-, detail-, sundheds- og uddannelsessektorerne på Engagewares løsninger for at drive vækst med øget salg og konvertering, forbedre multi-kanal kundeoplevelse, automatisere kundeservice og reducere call center arbejdsbyrde. Engagewares platform tillader synkrone kanaloverdragelser og robuste data og analyser til at informere strategiske forretningsbeslutninger, der driver vækst, effektivitet og stærkere kunderelationer. Engageware er et porteføljeselskab af Clearhaven Partners.

Websted: engageware.com

