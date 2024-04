Alternativer - Engagespot

Unifonic

unifonic.com

Unifonic er en platform for kundeengagement, der gør det muligt for organisationer at glæde kunder med bemærkelsesværdige omnichannel-oplevelser. Det strømliner samtaler ved hvert berøringspunkt gennem hele kunderejsen ved at forene kommunikationskanaler, beskedapps og chatbots. Unifonics løsninger ...