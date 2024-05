Enable hjælper producenter, distributører og detailhandlere med at gøre rabatter til en strategisk vækstmotor. Vores omfattende rabatstyringsplatform giver dig mulighed for effektivt at administrere enhver aftaletype, mens du sporer, analyserer og optimerer hele rabatstyringsprocessen. Med samarbejdsfunktioner kan du problemfrit oprette, forhandle og udføre aftaler sammen og derefter spore fremskridt i realtid på ét pålideligt sted for at fremme bedre tilpasning. Du bevarer fuld kontrol ved at dele de data, du ønsker at dele, både internt og eksternt, mens du konfigurerer arbejdsgange, godkendelsesprocesser og revisionsspor for at opretholde gennemsigtighed og compliance.

Websted: enable.com

