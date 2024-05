lementary POS er dit mobile kasseapparat eller et komplekst point-of-sale-system, skræddersyet til at opfylde dine specifikke krav. For en enkelt, rimelig pris får du adgang til utallige funktioner designet til at forenkle og fremskynde dine forretningsprocesser, og et ubegrænset antal brugere og tilsluttede enheder. Med Elementary POS kan du få adgang til et fleksibelt salgsmodul og et virtuelt kontor, der giver dig on-the-go adgang til salgsstatistikker, lagerstyring og meget mere. Elementær POS er ideel til små og mellemstore virksomheder, freelancere såvel som dem, der starter en ny virksomhed. Det er et brugervenligt, omfattende system designet til at vokse med din virksomhed. Uanset om du har brug for et enkelt mobilt kasseapparat eller et mere komplekst system, kan Elementary POS skræddersyes præcist til dine behov. Du kan forestille dig det som et byggespil, som du kan forme præcis til kravene i din forretningsmodel. Inden for få minutter kan du forbinde Elementary POS med eksterne enheder som kundeskærme, køkkenskærme, stregkodelæsere eller betalingsterminaler – alt sammen i form af tablets eller mobiltelefoner med Android eller specialiserede enheder. Appen giver en bred vifte af funktioner, herunder salg, fjernbestilling, lagerstyring, avancerede salgsstatistikker og rapporter og et virtuelt kontor, der gør det muligt for dig at administrere din virksomhed hvor som helst. Du kan tilføje et ubegrænset antal brugere og kasseapparater til din konto. Elementær POS fungerer på enhver mobil eller tablet med Android, hvilket sparer dig for at investere i dyr hardware.

