efood er dit foretrukne valg til online levering og take away med mere end 20.000 butikker i 100 byer i Grækenland og har trænet din mobiltelefon til at fodre dig med souvlakia, burgere, crepes, gyros, pizza eller endda lækre desserter til at ledsage din kaffe med.

Websted: e-food.gr

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med efood. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.