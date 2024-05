EDICOM, international leder inden for EDI og ELEKTRONISK FAKTURERING, designer platforme til transmission og integration af data mellem virksomheder, altid efter strenge kriterier for professionalisme, gennemsigtighed og effektivitet. EDICOM har kapacitet til at bevare de juridiske forhold for dokumenter og filer arkiveret med forsikringer om ægthed og integritet over tid. EDICOM er den første virksomhed, der er certificeret af Ministeriet for Energi, Turisme og Digital Agenda til at tilbyde en langsigtet elektronisk arkiveringstjeneste under eIDAS-certificeringen for hele EU. EDICOM markedsfører og leverer tjenester i ASP-SaaS-tilstand (Application Service Provider), en model, der gør det muligt for virksomheder at outsource de komplekse og dyre teknologiske og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at udrulle og administrere en EDI-løsning. Denne forretningsmodel er aktiveret fra EDICOM B2B Cloud Platform, en kraftfuld teknologisk infrastruktur med egenudviklet software, permanent opgraderet hardware og tilpassede kommunikationssystemer og administrationstjenester.

Websted: edicomgroup.com

