Eden AI-platformen giver nem adgang til en række forskellige tale- og lydanalyseteknologier fra førsteklasses udbydere. Det omfatter tale-til-tekst- og tekst-til-tale-funktioner, som kan bruges til henholdsvis talegenkendelse og talesyntese. Tale-til-tekst-funktionen bruges til at genkende talte ord og konvertere dem til tekst til yderligere analyse. Denne funktion giver asynkrone API'er, som gør det muligt for anmodere at blive påmindet, når den anmodede ressource er klar. Asynkrone anmodninger er nyttige til at vedligeholde funktionaliteten af ​​en applikation ved at optimere applikationsressourcer, der bruges, mens en anmodning afventer. På den anden side gør tekst-til-tale-funktionaliteten dig i stand til at generere lyd fra en given tekst, mens du vælger den tilknyttede stemme. Eden AI's taleværktøj er velegnet til udviklere, no-codere, produktchefer og AI-eksperter. Platformen specificerer ikke antallet af udbydere, de arbejder med, men understreger kvaliteten af ​​de teknologier, de tilbyder. En kundeudtalelse indikerer, at taleværktøjet blev brugt til at automatisere voicemail-håndtering ved at konvertere MP3-filer til tekst og levere dem til personalet som tekstbeskeder. Samlet set kunne taleværktøjets funktionaliteter bruges i forskellige applikationer, herunder taletransskription, stemmekommando, stemmeaktiverede chatbots og mere.

Websted: edenai.co

