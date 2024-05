ECOMMPAY er en førende betalingstjenesteudbyder og en direkte bankkortindløser. Vi skaber skræddersyede datadrevne teknologier til e-handelskunder til at foretage onlinebetalinger over hele verden. ECOMMPAY sikrer pengebevægelse med et enkelt klik; vores betalingsgateway letter en omnichannel-betalingsproces, der kombinerer erhvervelsesmuligheder, 100+ betalingsmetoder, masseudbetalinger og teknologisk innovation i en enkelt, problemfri integration. Vores kunder nyder godt af reducerede driftsomkostninger, reduceret time to market i tilfælde af forretningsudvidelse og synergien mellem konvertering og sikkerhed. ECOMMPAY har 4 kontorer globalt og beskæftiger over 700 medarbejdere. Virksomheder i ECOMMPAY-koncernen tilbyder betalingstjenester og direkte indsamlinger internationalt under licenser fra Financial Conduct Authority of the UK (FCA) – ECOMMPAY LIMITED, og ​​Central Bank of Cyprus – ECOMMBX LIMITED.

