Ebby.co er en AI-aktiveret transskriptionssoftware designet til at konvertere både lyd og video til tekst. Med over 100 anerkendte sprog og dialekter er værktøjet i stand til automatisk at generere billedtekster til videoer. Ebby.co sikrer privatliv og sikkerhed i sine operationer, hvilket muliggør fortrolige transskriptioner. Udstyret med en brugervenlig online editor giver platformen brugere mulighed for at gennemgå, redigere og tilpasse deres transskriptioner efter behov. Transskriptioner kan eksporteres i forskellige formater, herunder Word, PDF, CSV, VTT og SRT. Værktøjet tilbyder også samarbejdsfunktioner, der tillader delbarhed af transskriptioner enten som skrivebeskyttet eller med redigeringstilladelser til teamsamarbejde. Desuden leverer Ebby.co automatisk højttalermærkning, og det understøtter en bred vifte af lyd- og videofilformater (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv osv.), og konverterer dem til tekst . Platformen er blevet positivt anmeldt for sin hurtige behandling, højkvalitets transskriptioner og gennemsigtige priser. Det er særligt velegnet til transskribering af interviews, podcasts, møder og telefonopkald.

Websted: ebby.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Ebby.co. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.