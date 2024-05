Ebbot er din go-to-platform til automatisering af god service i stor skala. Med service i vores DNA, fleksible integrationer og en mentalitet først og fremmest, udstyrer vi dig med GenAI-drevne chatværktøjer, så du kan skalere din service op uden at bekymre dig om at miste det personlige touch. Vi er her for at eliminere dårlig service, så du kan fokusere mere på levering og mindre på afhjælpning.

Websted: ebbot.com

