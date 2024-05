Easebuzz er fuld stack betalingsløsningsplatform, der betjener mere end 1.00.000 virksomheder i Indien. Med en mission om at blive one-stop Financial Operating System for virksomheder hjælper Easebuzz virksomheder med at digitalisere betalinger og administrere end-to-end finansielle operationer omkring digitale betalingsindsamlinger, betalingsudbetalinger, forbundet bankvirksomhed, opdelte betalinger, automatiseret afstemning, leverandørbetalinger, sub- købmandsstyring, refusionsstyring osv. gennem plug-and-play API-løsninger. Udover at betjene SMV'er og startups i Indien, henvender virksomheden sig også til mellemstore og store virksomheder fra forskellige sektorer af økonomien, herunder uddannelse, detailhandel, NBFC'er, forsikring, e-handel, D2C, rejser og turisme osv.

Websted: easebuzz.in

