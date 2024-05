DubWiz er en videooversættelses- og dubbingtjeneste, der udelukkende er baseret på moderne AI-teknologier. Det giver dig mulighed for nemt at dubbe og lokalisere din virksomheds produktvideo på japansk til det lokale marked, for eksempel til tysk. Eller oversæt en levende opskrift fra arabisk til fransk på YouTube. Alt du behøver er en browser og internetadgang. DubWiz skiller sig ud fra konkurrenterne ved at integrere forskellige tjenester i én praktisk tjeneste. Understøtter i øjeblikket 142 sprog og regionale dialekter (du kan oversætte fra enhver til enhver) og 785 neurale stemmer.

Websted: dubwiz.com

