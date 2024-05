DMSi Software

DMSi bringer ny teknologi og nye ideer til byggematerialeindustrien gennem vores specialiserede business management software. Vi revolutionerer en af ​​de største og mest kritiske sektorer i verden. Heldigvis kan vi godt lide en udfordring. Vi har stillinger til folk, der kan lide at træne i vores software, researche og løse kunders forretningsproblemer og optimere forsyningskæder med skræddersyede løsninger. Vi har stillinger for softwareingeniører, designere, systemingeniører, analytikere, produktejere og produktchefer, der udforsker innovative teknologier og skaber menneskelige grænseflader. Vi har stillinger, der får vores virksomhed til at nynne inden for salg, marketing, menneskelige ressourcer og regnskab, som er med til at udvikle vores brand og vores team. Det, der får os til at sætte kryds ved, er at omgive os med lyse, venlige, nysgerrige mennesker, der elsker de ubegrænsede muligheder, som feltet af computersoftware til virksomheder har at tilbyde.

Websted: dmsi.com

