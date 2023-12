Djaboo er en fremragende, smart customer relationship manager, der forbedrer din virksomheds produktivitet. Du kan administrere dine projekter, dine kunder, dit freelanceteam, dine betalinger og automatisk generere dine kontrakter og fakturaer på ét sted. Djaboo giver dig hurtig og nem adgang til de funktioner, du skal bruge for at udvikle din virksomhed. Det inkluderer alt, hvad du behøver for at administrere din virksomhed effektivt og fredeligt. Din tur ! Væsentlige funktioner for din produktivitet Automatiske rapporter om timesedler og indtægter/udgifter. Den automatiske beregning af dine gebyrer. Styringen af ​​overgangen til forskellige niveauer af din moms. Real-time tilbudshåndtering. Salgspipelines-kontrakter genereres automatisk ud fra kundeoplysninger. Væsentlige funktioner til projektstyring Håndtering af dine enkle og komplekse opgaver med indstilling af påmindelser. En integreret chat, der giver dig mulighed for at diskutere projekter med dine involverede samarbejdspartnere. Planlægning af opgaver og aktiviteter via kalendere, tidslinjer, tidsregistrering og Gantt-diagrammer, Kanban eller lister. Håndtering af dokumenter, regneark samt vidensbaser for at dele dem med dine samarbejdspartnere. Væsentlige funktioner til kundestyring Tilføjelse af kunder eller masseimport af dine eksisterende kunder. Teamledelse ved at specificere deres roller og adgang til applikationen og også et overblik over alles orlov, fremmøde og aktiviteter. Butikken, der giver dig mulighed for at tilbyde foruddefinerede servicepakker. Automatisk fakturering, der udføres af vores intuitive editor. Fuld tilpasning af din applikation Mulighed for at vælge visning: listevisning, tabelvisning, kalendervisning og meget mere. Tilføj dit logo, tilpas farver og tilføj dine ønskede baggrunde. Tilpas dit digitale arbejdsområde, du vil være i stand til at: Vælge de forskellige funktioner, du vil bruge. Skift farver for at gøre opgaver mere identificerbare. Brug forskellige statusser til at kategorisere opgaver og opnå effektivitet.

Websted: djaboo.com

