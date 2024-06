Alternativer - DigitalOcean

Heroku

heroku.com

Heroku er en cloud platform as a service (PaaS), der understøtter flere programmeringssprog. En af de første cloud-platforme, Heroku, har været under udvikling siden juni 2007, hvor den kun understøttede Ruby-programmeringssproget, men understøtter nu Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP og Go...