Digital Marketer

DigitalMarketer tilbyder træning og værktøjer til moderne marketingmedarbejdere. Platformen tilbyder kurser, certificeringer og ressourcer til at hjælpe marketingfolk med at forbedre deres færdigheder inden for områder som sociale medier, e-mailmarketing og indholdsmarkedsføring. DigitalMarketer lægger vægt på praktiske, gennemprøvede strategier frem for teoretiske koncepter, med det formål at øge forretningsvækst og marketingeffektivitet.

Websted: digitalmarketer.com

