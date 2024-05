Desk360 er en omnichannel-kundesupportplatform, der gør det muligt for virksomheder i alle størrelser at have et 360-graders overblik over deres kunder og bruge en næste generations indbakke til deres mobile apps og websteder. Det giver dig mulighed for at kommunikere med dine kunder på enhver kanal (e-mail, live chat, sociale medier, WhatsApp og endda en beskedboks i deres mobilapps), mens du samler alle beskeder på en enkelt skærm for dine kunderepræsentanter. Med Desk360 kan du oprette en indbakke, så dine brugere kan komme i kontakt med dig på deres egne præmisser. Desk360 tilbyder integrationer med App Store, Google Play Store og Huawei AppGallery, så du kan samle alle butiksanmeldelser på en enkelt side og svare dine kunder uden at skifte frem og tilbage mellem dine butikskonti. Det er en leg at administrere dine sociale mediekonti med Desk360. Du kan se og besvare alle kundebeskeder, der kommer fra Facebook, Instagram og Twitter på en enkelt skærm, hvilket sparer dine repræsentanter for enorme mængder tid. Bruger du forskellige e-mailadresser til at yde support til dine kunder? Ingen bekymringer, for du kan samle alle dine e-mailadresser på en enkelt skærm. Hvad mere er, er, at du kan oprette brugerdefinerede FAQ og kontaktsider på dit websted for at give dine kunder holistisk støtte fra dit brand. Oplev Desk360 i dag, og begynd at kommunikere med dine kunder med foruddefinerede Desk360-meddelelser udarbejdet af professionelle oversættere på 40 sprog! Administrer dine kundebeskeder fra disse 11 kanaler på én side, og få detaljerede rapporter om både produkter og brugere. Vælg, hvem der skal være ansvarlig for hvilket projekt ved at tildele særlige agenter til hvert produkt, og tilskynd til samarbejde mellem teams for at øge deres ydeevne!

Websted: desk360.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Desk360. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.