Alternativer - Desk.ly

Skedda

skedda.com

Skedda er en førende global desk management og hybrid arbejdsplatform, der betjener over 12.000 kunder og næsten to millioner brugere, herunder IBM, Siemens, Mercedes-Benz og Harvard University. Vi definerer fremtiden for arbejdspladsoplevelsen og hjælper virksomheder med at designe meningsfulde, sø...