Indonesiens #1 ATS & Job Portal til at matche toptalenter og virksomheder. Dealls tilbyder et kurateret udvalg af ledige stillinger til enkeltpersoner, der er forhåndsscreenet og kurateret af vores team. Ved at samarbejde med os har mere end 500 virksomheder sparet tid og penge ved kun at modtage kvalificerede og topkandidater. Jobsøgende elsker Dealls, fordi de kan ansøge om flere topvirksomheder med et enkelt klik og modtage svar 21 gange hurtigere end med andre platforme.

Websted: dealls.com

