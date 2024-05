DataKnowl (https://www.dataknowl.com), en alt-i-en intelligent kundeservice- og engagementsplatform, der kombinerer et Cloud Phone System, et omni-channel Cloud Contact Center (Interaction Center), en enkel og nem at bruge Support Ticket System med kraftfulde AI-baserede Self Service & Automation-funktioner (V-Agent og V-Voice).

Websted: dataknowl.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med DataKnowl. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.