Data USA er en gratis platform, der giver brugerne mulighed for at indsamle, analysere og visualisere delte amerikanske regeringsdata. Data USA blev lanceret den 4. april 2016 og er et produkt af et igangværende partnerskab mellem Deloitte, Massachusetts Institute of Technology Collective Learning Group og Datawheel.

Websted: datausa.io

