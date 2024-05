Daftra er den første integrerede og sikre portal til at administrere din virksomhed eller virksomhed online. Daftra cloud-tjenester arbejder døgnet rundt og sikrer en tilstedeværelse på 99,9 % på netværket, da vores sikre servere er placeret i flere lande og arbejder parallelt for at få adgang til din virksomheds sikre data så hurtigt som muligt, fra enhver lokation eller enhed.Daftra blev oprettet. af Izam Web Solutions; en virksomhed, der har beskæftiget sig med virksomhedsledelse og en førende SaaS-udbyder i over 7 år, har etableret forskellige virksomhedsstyringsløsninger til det arabiske og udenlandske marked og har hovedkvarter i USA og i Egypten. Fra Izams samlede erfaring kom Daftra ud som en komplet, integreret løsning til virksomhedsledelse på det arabiske marked, som i høj grad mangler sådanne tjenester. Uanset arten af ​​din virksomhed, vil du opdage, at Daftra er fuldt udstyret og kan tilpasses, så det passer til din virksomheds og branches behov, lige fra simple faktureringstjenester til komplekse økonomiske beregninger, lagerbeholdning, teams, kundestyring og opfølgning. Alle funktionerne i Daftra er specielt designet til at lette din virksomheds drift og for at spare dig tid og kræfter, så enhver bruger uden forudgående erfaring med virksomhedsledelse og regnskab kan bruge det til at styre deres virksomhed som en professionel. Daftra er fuldt dedikeret til at understøtte systemer, valutaer og skatteindstillinger i både arabiske og udenlandske lande. Vores løsning er en opfyldelse af vores vision; facilitere virksomhedsledelse for virksomheder i den arabiske region, hvilket giver dem mulighed for at forfølge deres passion uden at bære forviklingerne ved selv at styre deres virksomheder.

Websted: daftra.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Daftra. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.